Covid, oltre 100 mila contagi in tutta Europa

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – In Europa ieri "oltre 100mila nuovi contagi in solo giorno". Questo in un riferimento ai contagi nelle ultime 24 ore. Solo per i 27 paesi dell'Unione Europea e il Regno Unito, il totale dei nuovi contagi al 9 ottobre è di 94.508 e, come ha evidenziato Di Maio, "ci sono Paesi quali Spagna e Francia che hanno avuto un'impennata di dati".

Francia e Spagna, infatti, sono i Paesi dell'Unione che hanno registrato il numero più alto di nuovi casi, 20.730 e 12.788 rispettivamente. L'Italia, con 5.372 nuovi contagi, è al sesto posto dietro Repubblica Ceca (8.617), Paesi Bassi (6.016) e Belgio (5385). Il Regno Unito è uno dei pochi paesi, invece, ad aver registrato una diminuzione dei nuovi casi, che sono comunque 13.864, anche se circa 4mila in meno del giorno precedente.

Mentre l'unico paese del blocco a non averne registrato alcuno negli ultimi due giorni è il Lussemburgo.

Di seguito, il numero di nuovi contagi del 9 ottobre nei paesi dell'Ue e il Regno Unito:

Austria: 1.131

Belgio: 5.385

Bulgaria: 612

Cipro: 33

Croazia: 457

Danimarca: 482

Estonia: 49

Finlandia: 235

Francia: 20.730

Germania: 4.554

Grecia: 391

Irlanda: 617

Italia: 5372

Lettonia: 137

Lussemburgo: 0

Malta: 75

Paesi Bassi: 6.016

Polonia: 4.739

Portogallo: 1.394

Repubblica Ceca: 8.617

Romania: 3.186

Slovacchia: 1.184

Slovenia: 365

Spagna: 12.788

Svezia: 919

Ungheria: 1.176

Regno Unito: 13.864