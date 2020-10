Daniele Masala all’Assemblea Asi: "Giovani, sognate sempre le Olimpiadi"

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Un onore essere qui, è un momento difficile per lo sport italiano, soprattutto per gli sport considerati minori, per lo sport dei dilettanti. Ma grazie alla caparbietà di Claudio Barbaro, mio grande amico, il mondo dell’associazionismo può ritenersi più al sicuro.

L’ente ha fatto tanto e mi auguro possa continuare così". Lo ha detto il campione olimpico Daniele Masala durante l’Assemblea Nazionale Asi svoltasi oggi allo stadio Olimpico di Roma che ha visto la rielezione del presidente Claudio Barbaro. "Il mio consiglio ai giovani? Partecipate alle Olimpiadi, sognatelo, non esiste emozione più grande" ha aggiunto Masala.