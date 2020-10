Dl semplificazioni: Margiotta, 'applicare legge, contiene risposte' (2)

(Adnkronos) – In tal senso, aggiunge, "è urgente che le istituzioni, gli amministratori, i dirigenti di ogni livello, compresi i funzionari ministeriali, le imprese, i professionisti, capiscano rapidamente che molte delle cose che continuano a chiedere nella legge ci sono già. Sarebbe sufficiente applicarla poiché contiene misure utili che agiscono e impattano in modo significativo sulle procedure di aggiudicazione, le procedure autorizzative, la Via, i contenziosi, la sospensione dei lavori, il blocco della firma, solo per citare alcuni esempi.

Deve essere chiaro a tutti che il combinato disposto tra le ingenti risorse a disposizione e lo strumento normativo per spenderle più rapidamente, può far davvero ripartire l'economia".

Ma ciò, rileva Margiotta, "evidentemente non può accadere se i protagonisti degli investimenti in opere pubbliche non studiano la legge e la applicano. Serve uno sforzo collettivo altrimenti continueremo ad ascoltare litanie sui ritardi, come se la legge non esistesse, ed avessimo tutti perso tempo a scriverla ed approvarla in Parlamento.

Oggi gli strumenti ci sono. Oggi il quadro è profondamente cambiato e l'inerzia non è più giustificabile, tollerata o tollerabile. Serve un nuovo protagonismo per rilanciare il Paese".