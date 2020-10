Fi: Salini, 'voce al ceto medio, non mischiamo nostro messaggio con altri'

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – "L’Italia è fatta da persone di buon senso, il cosiddetto ceto medio che ha ricostruito il nostro Paese: imprenditori, commercianti, liberi professionisti, partite Iva. Tutti loro si sono davvero sentiti rappresentati per la prima volta quando Berlusconi scese in campo nel '94, per la prima volta il cuore pulsante del Paese – in precedenza trascurato e tartassato – aveva voce".

Lo afferma alla manifestazione “Immagina”, organizzata a Milano dal coordinamento regionale lombardo di Forza Italia, Massimiliano Salini, eurodeputato azzurro e coordinatore regionale.

"È inutile adesso reinterpretare in forme nuove e abborracciate il messaggio di Berlusconi. Il partito per rappresentare quel ceto medio c’è, si chiama Forza Italia, il messaggio c’è e non va mischiato con altro. Il punto per rigenerare non solo con Forza Italia ma con tutti i moderati il nostro messaggio è non inseguire gli altri, ma puntare alle nostre idee e ai nostri valori", aggiunge.

"Questa partita sfidante va giocata anche per quanto riguarda le amministrative di Milano, è ovvio che dobbiamo trovare il candidato. E per farlo servono criteri chiari e precisi", conclude Salini.