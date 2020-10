Bce; Lagarde, 'solo 10% lavoratori ha bisogno di tornare in ufficio'**

Roma, 12 ott. – (Adnkronos) – La pandemia "ha portato molti cambiamenti strutturali, alcuni buoni e altri cattivi. Ad esempio ha cmabiato la natura delle attività domestiche in modo sorprendente: anche se, come faccio io, lavoriamo da remoto riusciamo a comunicare. Nei momenti peggiori il 50% delle persone impiegate ha lavorato da remoto e di questi solo il 10% ha bisogno di tornare a ufficio".

Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in un intervento per gli incontri del Fondo Monetario INternazionale, anticipando come dopo la pandemia "il lavoro sarà differente da come conoscevamo".