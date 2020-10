Contratti: Bonomi, 'vogliamo dare soldi ma in maniera sostenibile e intelligente' (2)

(Adnkronos) – Per parlare di contratti, Bonomi parte dal tema degli aeroporti, "piccole città che vivono grandi crisi", considerando le "30mila persone che gravitano su Linate e Malpensa, le 40mila a Fiumicino". Ora, osserva Bonomi, "c'è grande fase di rinnovi contrattuali, che sono alla base della società che vogliamo costruire nel futuro, una battaglia che stiamo conducendo tutti, non come raccontano, per dare meno soldi.

Noi vogliamo fare i contratti, vogliamo dare i soldi alle persone, ma in maniera sostenibile e intelligente".

Oggi, sostiene Bonomi, "non possiamo non guardare alla realtà: siamo stati fortemente colpiti, è impensabile dare un aumento salariale che sia indipendente da quello che stanno subendo i nostri mercati e le nostre aziende".

Piuttosto, ai sindacati "abbiamo chiesto di concentrare il nostro intervento su produttività, welfare aziendale, formazione. Quello che chiedono e di cui hanno bisogno, penso, i lavoratori che oggi sono qua fuori, in un momento in cui il covid ha distrutto capitale fisico e finanziario".