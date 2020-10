Contratti: Bonomi, 'vogliamo dare soldi ma in maniera sostenibile e intelligente'

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – "C'è una grande fase di rinnovi contrattuali, che sono alla base della società che vogliamo costruire nel futuro, non come raccontano: noi vogliamo fare i contratti, darei i soldi alle persone, ma in maniera sostenibile e intelligente".

Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un passaggio del suo discorso all'assemblea di Assolombarda.