Coronavirus: Salvini, 'ora dare soldi veri ad aziende, no debiti'

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Per il leader della Lega, Matteo Salvini, ora bisogna "dare soldi veri alle aziende". A margine dell'assemblea di Assolombarda, Salvini sottolinea che "è in sofferenza il settore del turismo in generale, il settore della ristorazione, della moda, delle fiere".

Ora, quindi, serve "dare soldi veri alle aziende, agli imprenditori ai lavoratori, come fanno tanti Paesi al mondo. L’Italia non l’ha fatto. Non dare debiti, perché i soldi veri ci sono. Dagli errori occorre trarre giovamento: Che il Governo non faccia tutto da solo, imponendo chiusure dalla sera alla mattina", conclude.