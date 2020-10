Nobel: Colombo (Cattolica), 'da contributi Milgrom e Wilson importanti ricadute pratiche'

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – "Il Nobel per l’Economia di quest’anno non è per nulla inatteso. Paul Milgrom e Robert Wilson hanno dato importantissimi contribuiti alla teoria delle aste che hanno avuto significative ricadute pratiche. Negli anni Novanta hanno concepito insieme il protocollo d’asta utilizzato dalla Fcc per l’assegnazione delle frequenze per la telefonia cellulare".

Lo afferma Luca Colombo, docente di Economia politica alla facoltà di Economia nel campus di Milano dell’Università Cattolica dopo l'assegnazione del premio Nobel per l’Economia ai due economisti statunitensi Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson della Stanford University per i loro studi sulla teoria delle aste.

"Milgrom in particolare nel 2016 ha disegnato il meccanismo d’asta che è stato poi utilizzato per la riallocazione delle frequenze radio e tv alla banda larga, mentre Wilson ha elaborato modelli di aste in svariati settori quali elettricità, gas, telecomunicazioni.

Si tratta di meccanismi che entrano nella nostra vita di tutti i giorni: pensiamo a eBay dove spesso le transazioni sono definite proprio da meccanismi d’asta", spiega Colombo.