Recovery, ok commissione Bilancio Camera a testo

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Via libera dalla commissione Bilancio della Camera alla relazione sulle linee di indirizzo per l'uso del Recovery Fund. I gruppi dell'opposizione si sono astenuti. Il documento approvato, sarà votato domani in Aula, dopo l'illustrazione del presidente di Commissione, il dem Fabio Melilli.

Per il voto di domani, a quanto si apprende da fonti parlamentari, potrebbero essere presentate alcune risoluzioni di opposizione, non solo una, come sembrava in un primo momento.