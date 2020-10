Coronavirus: Cts Lombardia, 'bene Dpcm, verificare efficacia tra alcuni giorni'

Milano, 13 ott. (Adnkronos) – L'orientamento del Cts della Lombardia è quello di verificare l'efficacia degli effetti dell'ultimo Dpcm tra alcuni giorni, per quanto riguarda la regione. "Il confronto tra i rappresentanti istituzionali della Regione e il Comitato Tecnico Scientifico della Lombardia si conferma sempre utile, proficuo e interessante", ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, al termine della riunione con il Cts della Regione Lombardia dedicata alla nuova emergenza Covid19.

"Le nostre riflessioni – ha aggiunto – non possono non tenere conto del Dpcm del Governo di oggi che, in materia strettamente sanitaria, recepisce alcune delle indicazioni che come Regione Lombardia avevamo proposto. L'orientamento in questa prima fase, dunque, è quello di attuare le indicazioni contenute nello stesso, verificarne l'efficacia tra alcuni giorni”.