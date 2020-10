Enel: Egp avvia costruzione secondo progetto solare + storage in Nord America (3)

(Adnkronos) – Il progetto solare + storage Azure Sky utilizzerà un mix di semenze originarie del luogo e rispettose degli impollinatori al fine di creare un habitat ideale per questi insetti durante la vita del progetto, generando sia servizi per l'efficienza operativa che ecosistemici grazie al fatto di fornire accesso a un habitat di alta qualità a farfalle monarca, api mellifere e insetti impollinatori autoctoni.

In precedenza, la società ha attuato pratiche per la creazione di habitat rispettosi degli insetti impollinatori presso il sito del progetto solare Aurora in Minnesota attraverso una partnership con il progetto InSPIRE di Nrel (National Renewable Energy Laboratory).

Enel Green Power sta seguendo una strategia di crescita attiva negli Stati Uniti e in Canada e, nel quadro del piano strategico triennale del Gruppo Enel, ha previsto l'installazione di circa 1 GW di nuovi progetti eolici e solari utility-scale l’anno nei due paesi.

Per ogni progetto rinnovabile in corso di sviluppo, Enel Green Power valuta la possibilità di abbinare la capacità di stoccaggio al fine di monetizzare ancora di più la produzione di energia dell'impianto rinnovabile, apportando al contempo ulteriori benefici, come il supporto all'affidabilità della rete.

Tra gli altri progetti in costruzione di Enel Green Power negli Stati Uniti e in Canada si annoverano il già ricordato progetto solare + storage Lily da 181 MWdc2 in Texas; il progetto eolico White Cloud da 236,5 MW in Missouri; il progetto eolico Aurora da 299 MW in North Dakota e l'espansione da 199 MW del parco eolico Cimarron Bend in Kansas.