Monza, altri 4 positivi al Covid

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Il Monza ha comunicato "quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra", riscontrati dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguito. Si tratta di due calciatori, e due membri dello staff, tutti asintomatici, che sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Tutti gli altri giocatori, negativi al tampone, continuano ad allenarsi come da protocollo federale. Sale a 9 il numero complessivo dei positivi nel club brianzolo, sette calciatori e due membri dello staff.