Coronavirus: Axa, 1 italiano su 2 avverte un impatto diretto su propria salute psicologica (3)

(Adnkronos) – Tra le prime aziende ad aver esteso lo smart working per tutti i circa 1.800 collaboratori ad oggi fino a fine anno, il Gruppo Axa Italia mette a disposizione dei dipendenti, oltre ad un numero verde di assistenza psicologica H24, uno sportello virtuale di counselling per gestire eventuali situazioni di stress o ansia.

A questo dispositivo, per rafforzare ulteriormente il legame a distanza con i collaboratori, si aggiungono l’offerta di formazione aziendale, ridisegnata al 100% in modalità on line e l’accesso gratuito ad una piattaforma globale di 15.000 corsi, nonché l’ampliamento dei servizi welfare per fornire un sostegno pratico alle famiglie, con soluzioni che spaziano dal benessere all’assistenza e cura dei famigliari, formazione e salute, attività sportive e culturali in ottica di work-life balance.

Ai clienti il Gruppo offre un servizio di “caregiver on demand”, a supporto di chi lavora e non può fisicamente accompagnare i famigliari ad effettuare visite o terapie mediche. Per le aziende, verso i dipendenti e loro famigliari, nell’ambito dell’offerta employee benefits, il Gruppo offre l’accesso gratuito ed esclusivo a una piattaforma di servizi innovativi di welfare per la gestione della vita quotidiana anche fuori dal lavoro, tra cui babysitting, sessioni di mindfulness, servizi di assistenza agli anziani, fisioterapia.

Una sezione mirata, con erogazione a distanza, è dedicata alla gestione dell’attuale fase di complessità nel contesto Covid-19. Abbiamo inoltre previsto per i clienti il videoconsulto psicologico nell’ambito dell’offerta Salute.