Covid, in Germania a oltre 5mila casi: prima volta da aprile

Berlino, 14 ott. (Adnkronos/Dpa) – Per la prima volta da aprile, in Germania sono stati rilevati oltre 5mila nuovi casi di contagio da Coronavirus in 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 nuove infezioni, oltre mille in più rispetto alle 4.122 di ieri.

Il precedente record negativo rispetto ad aprile risale a sabato, quando i nuovi positivi erano stati 4.721. Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono stati 334.585 nel paese, i decessi causati dal Covid-19 9.677, 43 dei quali nelle ultime 24 ore.