Terna, Donnarumma: "Noi strumento per evoluzione Paese in transizione energetica"

Capri, 14 ott. (Adnkronos) – "Terna è uno strumento per l'evoluzione e lo sviluppo del Paese per quanto riguarda la transizione energetica e il rispetto per l'ambiente" e su questo "ci sentiamo affiancati dalle istituzioni nazionali e locali". Così all'Adnkronos, l'ad di Terna, Stefano Donnarumma, a margine dell'evento di inaugurazione della linea alla presenza del premier Giuseppe Conte.

"Recovery plan, in quota parte verrà indirizzato al sostegno alle infrastrutture, non solo quelle di nostra realizzazione, anche noi abbiamo partecipato e stiamo partecipando ai tavoli per la definizione dei progetti", aggiunge