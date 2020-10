Titoli Stato: Signorini (Bankitalia), 'quelli italiani tra i meno rischiosi in area euro'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "I titoli di Stato italiani sono tra i meno rischiosi dell'area dell'euro in quanto, a partire dal 2020, il Paese ha raggiunto tutti gli obiettivi europei in materia di energia e clima". Ad affermarlo è il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini in occasione del di 'City of London – Mobilising private finance for green recovery'.