Poste: arrivano nuovi locker Punto Poste Da Te per condomini, aziende e Pa

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Poste Italiane prosegue l’installazione dei nuovi locker Punto Poste Da Te, che offrono servizi di spedizione e pagamento self service all’interno di condomini o nelle sedi direzionali delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. I locker, a cui è stato riconosciuto il premio “Eletto prodotto dell’anno 2020”, basato esclusivamente sul voto dei consumatori, sono installati da Poste su richiesta e sono attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

I servizi di spedizione offerti sono molteplici: è possibile ritirare pacchi, effettuare spedizioni di confezioni preaffrancate Poste Delivery Box acquistabili presso gli uffici postali. I clienti dotati di identità digitale Spid possono ritirare anche posta a firma tra cui raccomandate e assicurate. Inoltre le celle dei locker possono essere utilizzate per consegne/ritiri personali, o da parte di corrieri diversi da Poste Italiane. Grazie all’integrazione del Pos si possono inoltre pagare bollettini postali, effettuare ricariche di carte Postpay e telefoniche.

Per utilizzare i servizi di spedizione e pagamento dei locker è sufficiente scaricare gratuitamente l’app Ufficio Postale.

Per maggiori informazioni https://www.poste.it/puntopostedate.html Per approfondire leggi qui https://bit.ly/33Jw2sj (versione estesa https://www.postenews.it/2020/09/17/poste-delivery-web-il-servizio-online-per-spedire-pacchi-fino-a-30-chilogrammi-2/) (in collaborazione con Postenews.it)