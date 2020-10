Coronavirus: Locatelli (Css), 'fuori controllo con 1% popolazione infetta'

Milano, 18 ott. (Adnkronos) – “Per poter dire che la pandemia è fuori controllo servono altri fattori, come l’occupazione dei posti letto e la capacità di contact tracing. C’è una linea di pensiero che si sta sviluppando in ambito europeo, che dice che il sistema rischia di andare fuori controllo se c’è l’1% della popolazione infetta.

In Italia significa 600mila persone”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. Locatelli ha sottolineato che questa “linea di pensiero è un’ipotesi”. Arrivare comunque all’1% di popolazione infetta è un livello “troppo influenzato da una serie di strategie che prevengono questo scenario. I modelli matematici sono utili, ma bisogna anche tenere in considerazione i dati che possono interferire”, ha aggiunto.