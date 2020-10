Milano, 17 ott. (Adnkronos) – Due coniugi di 77 e 58 anni sono stati trovati morti in un'abitazione in via Bonghi a Milano. Il figlio della coppia non li sentiva da una settimana e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono entrati nell'abitazione da una finestra in quanto la porta era chiusa a chiave dall'interno.

Sono intervenuti la polizia scientifica, la squadra mobile e il medico legale.