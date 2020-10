Bonus asili nido, esteso al 2021

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Verrà esteso al 2021 il sostegno alle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche".

E' quanto prevede una bozza del Documento programmatico di bilancio (Dpb).