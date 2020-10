Coronavirus: Conte, 'impegno corale per voltare pagina, nuovo patto pubblico-privato'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Serve un impegno corale per voltare pagina. La fiducia dell'Europa può essere ripagata con una fiducia reciproca tra di noi, con nuovo patto tra pubblico e privato". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ania.

Come governo, "siamo assolutamente lucidi e consapevoli della nostra visione. Voglio credere che potremo abbracciare questa prospettiva non solo perché costretti dall'impellenza di non sprecare la grande occasione delle risorse europee, ma sulla spinta convinta di un ritrovato e profondo sentimento di appartenenza a una medesima comunità, a un destino comune, ed è indispensabile ci crediate tutti".