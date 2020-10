Manovra: Conte, 'azzerati per tre anni contributi per assunzioni under 35'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo azzerato per tre anni i contributi per l'assunzione dei giovani sotto i 35 anni, e stiamo lavorando per una fiscalità di vantaggio per le imprese de Mezzogiorno". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sui contenuti della manovra.