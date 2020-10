Roma, "+Europa pronta a sostenere Calenda"

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Con Calenda è emersa per Roma una candidatura credibile. La candidatura di un fronte progressista e liberaldemocratico ampio, ma indisponibile alla scorciatoia della alleanza con i populisti che hanno mal governato anche la città di Roma. Anche per questa ragione, +Europa è pronta a sostenerlo con convinzione".

Lo dichiarano la senatrice di Più Europa, Emma Bonino, il segretario di +E, Benedetto Della Vedova, e il deputato di +Europa Riccardo Magi, anche lui come Bonino eletto a Roma.

"Per quel che ci riguarda, a Roma come in altre grandi città dove si va al voto, non consideriamo le primarie un obbligo, ma uno strumento positivo per scegliere i candidati e definire per tempo il perimetro delle alleanze. Ovviamente, ogni decisione dovrà essere comunque compatibile con le misure di prevenzione imposte dalla pandemia", concludono Bonino, Della Vedova e Magi.