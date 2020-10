Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Il lavoro per costruire il Piano" per accedere ai fondi del Recovery plan "procede speditamente: sono già iniziate le interlocuzioni con la commissione per definire gli interventi e ogni euro speso dovrà creare lavoro e sviluppo per le generazioni future.

Andiamo avanti senza abbassare guardia per il contagio, non abbassiamo la guardia ma andiamo avanti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.