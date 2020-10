Brexit: Conte, 'sentito Von der Leyen, no ad accordo ad ogni costo'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Ho sentito la presidente Von der Leyen", riguardo al tema Brexit, e "mi ha confermato che mancano davvero pochi giorni per arrivare ad un accordo. Noi non siamo disponibili a un accordo a ogni costo. Il tema dei benefici da offrire alle nostre imprese è strategico.

Su quello non è possibile negoziare, non è possibile alcun cedimento". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier spagnolo Pedro Sanchez.