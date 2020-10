Governo: Di Maio, 'rimpasto non è soluzione'**

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Sono stato tra i primi a parlare di un tavolo di confronto pensando alle amministrative del 2021. Le dico questo perché, in una fase delicata come quella che stiamo attraversando, ogni singola forza politica deve lavorare per fortificare la maggioranza e il governo.

Bisogna lavorare sui temi, sui programmi e non sulle poltrone. Il rimpasto non è una soluzione. Gli italiani vogliono vederci lavorare. E noi abbiamo delle serie responsabilità nei confronti del Paese". Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista ad Huffington post.