Roma, per centrodestra spuntano nomi Bertolaso e generale Toschi

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Tra i venti nomi al vaglio del centrodestra come candidati per le principali città che andranno al voto in primavera ci sarebbero quelli di Guido Bertolaso, dell'ex comandante generale della Gdf, Giorgio Toschi. è stato fatte anche il nome dell'imprenditore farmaceutico Sergio Dompè e dell'ex calciatore del Milan, Franco Baresi (per Milano), e dell'ex presidente di Confindustria, Antonio D'Amato.

A tirarli fuori, apprende l'Adnkronos, durante il vertice di oggi pomeriggio tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, presente anche Silvio Berlusconi in collegamento sulla piattaforma Zoom, apprende l'Adnkronos, sarebbe stata Forza Italia. Il Cav avrebbe proposto per Roma Bertolaso, ex capo della Protezione civile, e dell'ex comandante generale della Guardia di Finanza (dal 2016 al 2019) Toschi. Per la sfida del Campidoglio si sarebbe parlato anche di Massimo Giletti, ma visto l'indisponibilità del giornalista, l'ipotesi di una sua candidatura sarebbe definitivamente tramontata.

Per Milano sempre Forza Italia avrebbe fatto il nome, fra i tanti, anche dell'ex calciatore rossonero Baresi e dell'imprenditore Dompè, mentre per la sfida di Napoli avrebbe lanciato l'ex presidente di Confindustria, Antonio D'Amato.