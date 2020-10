Coronavirus: Bernini, 'non ci si salva da soli, Conte non è grande timoniere'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Signor presidente del Consiglio, nessuno si salva da solo, non ritenga di poter andare avanti con la narrazione del grande timoniere che porta il Paese fuori dalle secche della pandemia e della crisi economica, sociale, sanitaria.

Non ci si salva da soli, da soli si finisce purtroppo solo nel vicolo buio della paura infinita". Lo ha affermato la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, dopo l'ìinformativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo Dpcm.

"Noi -ha aggiunto l'esponente azzurra- non vogliamo e non permetteremo che si strumentalizzino stati d'animo come la paura, la rabbia, l'incertezza dei cittadini italiani. Noi ci saremo, ma solo per essere costruttivi, con le nostre proposte, con i nostri programmi, con l'aiuto che abbiamo sempre dato e che non smetteremo mai di dare, ma il governo ce lo deve riconoscere".

"Noi sappiamo che il testo di questo Dpcm è già obsoleto, siamo sicuri che il prossimo fine settimana ci vedremo ancora, anche se non direttamente, per noi aspettare la sua conferenza stampa è una sorta di sequel. Ci auguriamo -ha concluso Bernini- che la prossima settimana sia di nuovo qui".