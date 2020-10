Coronavirus: Sala, 'impennata ricoveri, coprifuoco non è follia lombarda'

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – "C'è un'impennata dei ricoveri in Lombardia fatta eccezione per tre province – Bergamo, Brescia e Cremona – perché li c'è una sorta di immunità, ma che prezzo hanno pagato? Milano non può pagare questo prezzo. L'idea del coprifuoco, l'idea di chiudere la sera non è una follia nata in Lombardia, oggi Parigi è in lockdown dalle 21 alle 6 per un mese, a Londra i ristoranti chiudono alle 10, a Barcellona gli esercizi commerciali sono chiusi per 15 giorni.

Le grandi città hanno questo tipo di rischio e purtroppo è così". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala ospite di Radio Deejay.