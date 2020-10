M5S: D'Uva, 'territorio minimo comune denominatore'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Le coalizioni nelle città, le assemblee territoriali per la riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, il mandato zero per gli amministratori locali e un fondo per gli attivisti con parte dei contributi mensili degli eletti. Il minimo comune denominatore deve essere il territorio.

Grazie anche a Barbara Floridia per essersi spesa in modo serio e generoso su contenuti e temi. Andiamo avanti, protagonisti del nostro stesso cambiamento". Così su Facebook il deputato questore M5S Francesco D'Uva, condividendo il post di Luigi Di Maio sulla mappa per il futuro del Movimento 5 Stelle.