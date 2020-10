Governo: al via Cdm, all'odg anche stati emergenza per maltempo

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – E' iniziato a Palazzo Chigi, con circa 40 minuti di ritardo, il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sono anche provvedimenti della Protezione Civile che tuttavia non riguarderebbero l'emergenza Covid, bensì le dichiarazioni di stato d'emergenza per maltempo in diverse area d'Italia.