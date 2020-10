Jacuzzi Europe, Marcellini nominato senior commercial director

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Leader mondiale nel settore idromassaggio e Spa, Jacuzzi Europe Spa annuncia la nomina di Costantino Marcellini come Senior Commercial Director. Coordinandosi direttamente con Neil Tunstall – Presidente Jacuzzi Brands Emea & Asia-, sarà responsabile di tutte le funzioni Sales e Marketing per l’Italia ed i mercati internazionali di Jacuzzi Europe Spa.

Risponderanno a lui Massimo Mirandola (Italy Sales Director), Andrea Ioan (Export Sales Director) e Giorgio Terzuolo (Brand and Communication Manager Jacuzzi Europe Spa).

"Accolgo questo incarico con grande entusiasmo", afferma Costantino Marcellini. "Pur in un momento di generale incertezza dovuto agli accadimenti in corso, la nostra azienda sta attraversando una congiuntura positiva caratterizzata da una cospicua crescita della domanda: sono pertanto tangibili le opportunità che si presentano per ampliare il nostro raggio d’azione e consolidare la penetrazione del nostro brand all’interno dei mercati di riferimento.

Sono certo che l’esperienza maturata fino ad oggi in aziende multinazionali mi sarà utile per supportare Jacuzzi a perseguire nuovi importanti margini di crescita", sottolinea.

Cinquantadue anni, originario di Fabriano, Costantino Marcellini vanta una lunga carriera in ambito internazionale che lo ha portato negli ultimi anni ad operare in Russia, Romania, Bulgaria, Ucraina e paesi Caucasici all’interno di Whirlpool Corporation, dove è arrivato a ricoprire la carica di General Manager.