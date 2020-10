Vianello (Rai News 24): 'situazione più grave di quella che pensavamo'

Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) – "La situazione è molto più grave di quella che pensavamo. I provvedimenti anche solo locali devono essere un po' più forti, altrimenti sono solo pannicelli caldi". A dirlo Andrea Vianello, direttore Rai News 24, intervenendo all'Anteprima Festival del lavoro 2020 e autore del libro 'Ogni parola che sapevo'.

"Il mio lockdown, di 6 mesi, già lo avevo fatto per via dell'ictus che ho avuto; durante una crisi – spiega – c'è un momento in cui hai paura, ma nel momento stesso troviamo la forza di andare avanti. In quel periodo si mettono a posto delle cose che avevamo dimenticato".

"Dobbiamo – sottolinea – sempre pensare che possiamo sempre farcela".