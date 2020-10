Coronavirus: Confartigianato Lombardia, non possiamo permetterci lockdown

Milano, 23 ott. (Adnkronos) – "I numeri confermano quanto i nostri imprenditori ci ripetono da giorni: non possiamo permetterci un secondo lockdown. Questa seconda ondata e le necessarie restrizioni avranno un impatto già molto duro sull’economia lombarda, che diventerebbe tragico di fronte a una chiusura generalizzata come quella della scorsa primavera".

Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia lo ha sostenuto di fronte agli altri attori economici ed istituzionali lombardi nel corso degli ultimi Stati generali del Patto per lo Sviluppo di Regione Lombardia, e lo ribadisce commentando i dati appena elaborati dall’Osservatorio Mpi di Confartigianato Lombardia.

L’Osservatorio ha stimato, alla luce della nuova ondata di Covid-19 in corso, quale potrebbe essere l’impatto economico sulle imprese lombarde, che si concretizzerebbe in una minore crescita tra 2020 e 2021 di 19,9 miliardi di euro, ovvero 1.977 euro per abitante.

Se da un lato infatti il sistema delle imprese sta mostrando di reagire alla crisi da Covid-19 – ad agosto 2020 gli indici della produzione manifatturiera e delle vendite al dettaglio, al netto della stagionalità, recuperano i livelli pre Covid-19 di febbraio 2020, così come si consolida anche l’indice di fiducia delle imprese, che a settembre si riavvicina ai livelli pre-crisi di febbraio – dall’altro il peggioramento della situazione sanitaria aumenta l’incertezza, compromettendo la ripresa registrata finora.

Sulla base della valutazione dei rischi sulla crescita contenuta nella Nota di aggiornamento del Def 2020 pubblicata il 5 ottobre scorso, sono ipotizzati due scenari avversi, consistenti in una recrudescenza dei contagi da Covid-19 tra ottobre di quest’anno e gennaio 2021 che, pur non determinando un lockdown integrale, porterebbe a restrizioni parziali della mobilità e delle attività economiche e una caduta della domanda mondiale più pronunciata a seguito di una evoluzione sfavorevole dell’epidemia a livello internazionale.