Difesa: verso il Forum internazionale per la Pace, sicurezza e prosperità

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) – I temi della pace, della sicurezza e della prosperità, guardando al passato per capire il presente e cosa fare per il futuro. È l'obiettivo che si pone il 'Forum internazionale per la pace, sicurezza e prosperità', organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa italiano in sinergia con l'omonimo canadese.

Il progetto è stata presentato oggi in una conferenza da remoto – resa necessaria dall'emergenza Covid – con un collegamento dal Canada e con la partecipazione del generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell'Esercito in Sicilia e delegato della Difesa italiana. In collegamento anche centinaia di account fra cui una dozzina di scuole siciliane, le Accademie militari dei due Stati e le associazioni di veterani italiani e canadesi.

L'intento del progetto è quello di realizzare una collaborazione duratura tra Canada e Italia fondata sulla memoria e mirata a infondere, soprattutto nelle generazioni più giovani, i valori della pace, sicurezza e prosperità.

"Un'iniziativa di assoluta importanza storica e didattica- ha sottolineato il generale Scardino – Siamo veramente in tanti oggi, qui in Italia e oltremare, tutti legati da questa iniziativa focalizzata ad onorare i nostri caduti e a guidare le giovani generazioni lungo il cammino della memoria nella convinzione che la storia è maestra di vita e solo l'analisi del passato ci può aiutare a migliorare i nostri passi".

"Quello che è avvenuto nel passato è una lezione per noi – ha aggiunto il senatore canadese Tony Loffreda – ed è anche quello che ci porterà fuori da questa pandemia.

Dobbiamo prendere lezioni dal passato".