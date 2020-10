Fisco: Conte, 'riforma sarà anche a beneficio autonomi'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo in cantiere una riforma fiscale nel segno dell’equità e della semplificazione, anche a beneficio dei lavoratori autonomi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020.

"Stiamo mettendo a punto – ha aggiunto il presidente del Consiglio – una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, volta a rendere più semplici e universali gli strumenti di sostegno al reddito.

E’ un disegno che prelude ad un investimento più grande, un piano di crescita strategico a cui l’Italia sta lavorando: il Recovery Plan".