Lavoro: Domina, nel 2019 di 15,1 mld spesa famiglie per colf e badanti

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Nel 2019 la spesa complessiva delle famiglie italiane per colf e badanti è stata di 15,1 miliardi di euro: 8mld per le badanti e 7,1mld per le colf. Il dato, diffuso in anteprima, sarà pubblicato a gennaio dall’Osservatorio nazionale Domina sul lavoro domestico nel Rapporto annuale 2020 del settore.

Domina con la collaborazione della Fondazione Leone Moressa ha elaborato dati statistici della Ragioneria generale dello Stato, di Istat e Inps includendo i costi per i lavoratori domestici non in regola, che rappresentano quasi il 60% del totale del settore.

Se consideriamo solo il lavoro regolare, invece, la spesa annua si attesta sulla cifra di 7,1 miliardi: 5,7mld di retribuzione netta più contributi previdenziali e Tfr. A determinare il costo del lavoratore è l’orario medio settimanale, ma anche il livello oltre agli anni di servizio.

I costi annui variano dai 2mila euro (5 ore a settimana) ai quasi 15mila per una assistenza di 54 ore con convivenza.

Quante famiglie possono sostenere la spesa con la sola pensione dell’assistito? Analizzando le entrate degli anziani con reddito prevalente da pensione e i consumi medi degli ultra 65enni che vivono da soli, il margine di risparmio da destinare a un aiuto domestico è molto ridotto. La maggior parte dei pensionati (il 55%) può permettersi solo un’assistenza di 5 ore a settimana, ma se le ore passano a 25 la percentuale di chi può usufruirne cala drasticamente (20%) e solo pochissimi riescono a sostenere, con il solo reddito pensionistico, aiuti superiori.