Coronavirus: Mattarella, 'anziani non devono pagare il prezzo più alto'**

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Sono le generazioni più anziane a pagare il prezzo più alto alla diffusione del nuovo virus e rischiano, quegli stessi anziani, di essere penalizzati dal rallentamento delle cure per altre patologie". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de 'I Giorni della Ricerca'.

"E' un vanto per il nostro Paese -ha aggiunto il Capo dello Stato- essere in cima alle classifiche mondiali per la durata media della vita, ma è un impegno inderogabile fare in modo che la vita sia sempre onorata e che ad essa venga riconosciuta la dignità che merita, evitando lacune e ritardi nell'assistenza, sempre, in qualunque condizione".