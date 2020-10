Coronavirus: Mattarella, 'no egoismi, condividere impegni e conoscenze a livello globale'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Per la ricerca sono al lavoro equipe e laboratori in tutto il mondo. La ricerca è un gioco di squadra e in questa emergenza mondiale è bene che le squadre non competano tra di loro, ma si propongano di dialogare, scambiandosi intuizioni, informazioni e studi come la scienza tende sempre a fare.

E' tempo di collaborazione, di alleanze globali, non di barriere ed egoismi, si devono condividere impegni e conoscenze come si condivide la sofferenza e la responsabilità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de 'I Giorni della Ricerca'.