Dl ristori: al via riunione Conte con categorie

Roma, 27 ott.(Adnkronos) – E' iniziata, a Palazzo Chigi, la serie di incontri in videoconferenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con le categorie coinvolte dalla stretta dell'ultimo Dpcm in vista del varo del decreto ristori, previsto nel pomeriggio. Con il premier, presenti per il governo anche i ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Gli incontri sono iniziati con Confcommercio (Carlo Sangalli e Lino Stoppani per Fipe), Confesercenti (Patrizia De Luise), CNA (Daniele Vaccarino), Casartigiani (Nicola Molfese), Confartigianato (Cesare Fumagalli).