Dl ristori: Conte, 'firmato Dpcm solo quando sicuro che risorse c'erano'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Al dl ristori, approvato oggi in Cdm, "abbiamo lavorato parallelamente all'ultimo Dpcm, che ho firmato attorno all'1 di notte solo quando eravamo sicuri che le risorse c'erano", per gli aiuti e gli "stanziamenti assicurati". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.