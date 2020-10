Ue: M5S Europa, 'in documento Verdi falsità che denigrano milioni di italiani'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Siamo stupiti nel leggere certi ‘giudizi’ contenuti in un documento elaborato dal gruppo dei Verdi al Parlamento europeo. Sia chiaro: non accettiamo pregiudizi e falsità che denigrano, prima di tutto, milioni di cittadini italiani che hanno votato il MoVimento 5 Stelle alle ultime elezioni politiche ed europee".

Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, commentando il documento reso noto dall'Adnkronos.

"La trattativa con i loro vertici è stata svolta credendo di lavorare per un obiettivo comune in uno spirito di leale collaborazione e di rispetto reciproco, ma purtroppo questo dossier dimostra che non è stato così. Può essere davvero questa la casa europea del MoVimento 5 Stelle? – si chiede il gruppo M5S Europa – Abbiamo discusso con i Verdi sempre a testa alta e con orgoglio, ma dobbiamo constare che più che a rafforzare la cause ambientaliste, i Verdi europei hanno evidentemente a cuore altre finalità.

È il Movimento, con le sue 5 Stelle, l’Ecobonus e la nostra azione di governo, a essere l’unica forza politica in grado di incidere sulle cause ambientaliste. A Davide Casaleggio e Virginia Raggi va la nostra totale solidarietà per i vili attacchi subiti”.