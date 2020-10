Coronavirus: Just Eat azzera commissioni a nuovi ristoratori partner

Milano, 28 ott. (Adnkronos) – Just Eat viene in aiuto ai ristoratori italiani con un'iniziativa che prevede zero commissioni per i nuovi ristoranti che attivano il servizio di consegna a domicilio. Oltre a questo, la società del food delivery prevede uno sconto del 25% sulle commissioni per oltre 5mila ristoranti partner più colpiti dalle restrizioni legate all’emergenza Covid.

La decisione è stata presa a seguito delle nuove restrizioni nazionali che coinvolgono la ristorazione italiana, come la chiusura anticipata del consumo nei ristoranti alle 18. "L’azzeramento della commissione sarà estendibile e prorogabile in base all’evoluzione della situazione e sarà in vigore per un periodo minimo di 1 mese", spiega una nota.

Sarà incentivata anche la possibilità di essere online su Just Eat con il proprio ristorante attraverso un menù ridotto, cioè con un numero limitato di piatti, pensati per l’attivazione del servizio di delivery e in grado così di rispondere alla situazione di emergenza offrendo ai propri clienti i prodotti principali e più ordinati nel proprio menù.