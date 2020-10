Coronavirus: Sala e De Magistris scivono a Speranza su lockdown

Milano, 28 ott. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, stamattina ha scritto insieme al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza sul tema del lockdown paventato a Napoli e Milano da Walter Ricciardi, consulente del ministero.

Lo ha detto Sala nel suo video sui social.

"Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris perché ieri il professor Walter Ricciardi ha evocato un lockdown per Milano e Napoli. Abbiamo scritto al ministro Speranza per sapere se è un'opinione del suo consulente o del ministero e nel caso fosse un'opinione del ministero se è basata su dati e fatti che ministero il ha e noi no".