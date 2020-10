Coronavirus: Sala, 'provo grande dolore per chiusura cinema e teatri'

Milano, 28 ott. (Adnkronos) – "Il virtuale aiuta anche a modificare alcuni stili di vita, supporta i momenti come questo, e anche per la cultura è importante. In questo momento io provo un grande dolore per la chiusura di teatri, dei cinema per le difficoltà che il grande mondo della cultura sta vivendo".

E' quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'inaugurazione di Meet Digital Culture Center Milano. Per questo, "è difficile esprimere un messaggio di fiducia oggi rispetto a tutto ciò che sta avvenendo, ma invece dobbiamo provarci e il fatto di vedere virtualmente degli spazi, la possibilità di pensare che lì ci sarà qualcosa di interessante, credo che sia stato veramente pensato nel momento giusto".