Coronavirus: Conte, 'governo ce la metterà tutta per mettere in sicurezza il Paese'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Regna incertezza e insicurezza sulla fase che stiamo attraversando, il governo ce la metterà tutta per mettere in sicurezza il paese. Tutti i membri del governo" impiegheranno la "massima determinazione ed energia per perseguire" questo fine, consapevoli che "siamo qui – dice il presidente del Consiglio citando Albert Einstein – non per noi ma per gli altri uomini, anzitutto quelli dal cui sorriso e benessere dipende la nostra felicità, ma anche da quella moltitudine di sconosciuti alla quale ci lega un vincolo di simpatia".