Coronavirus: Conte, 'molto importante coinvolgimento medicina generale e pediatri'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo predisposto un insieme di interventi volti a rafforzare ancor più la risposta sanitaria all’emergenza epidemiologica. Tra questi, sottolineo, sono stati stanziati 30 milioni di euro per favorire la somministrazione di tamponi rapidi presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

E sono lieto di potere confermare che proprio ieri sono stati sottoscritti due specifici Accordi collettivi – rispettivamente per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta che consentiranno di rafforzare le attività di prevenzione coinvolgendo questi stessi medici nell’attività di indagine epidemiologica. Sarà molto importante per essere ancora più efficaci su questo fronte". Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula alla Camera sul Dpcm adottato sabato scorso.