Coronavirus: terminata riunione Conte-capidelegazione su scuola

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – E' terminata la riunione sulla scuola tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Non è stata assunta alcuna decisione -come chiarito sin dall'inizio dell'incontro dal premier Giuseppe Conte- solo un confronto sulla situazione Covid e sui dati disponibili, soprattutto in legame al tema scuola.

Su questo, Conte e i capidelegazione torneranno a riaggiornarsi.