Il Papa all’Adnkronos: 'Se ho paura? No, non temo nulla, mi guidano istinto e Spirito Santo'

Città del Vaticano, 30 ott.(Adnkronos) – Paura? “E perché dovrei averne? Non temo conseguenze contro di me, non temo nulla, agisco in nome e per conto di nostro Signore. Sono un incosciente? Difetto di un po’ di prudenza? Non saprei cosa dire, mi guida l’istinto e lo Spirito Santo, mi guida l’amore del mio meraviglioso popolo che segue Gesù Cristo.

E poi prego, prego tanto, tutti noi in questo momento difficile dobbiamo pregare tanto per quanto sta accadendo nel mondo”. È uno dei passaggi del colloquio di Papa Francesco con l’Adnkronos.